Nasce 'Confcommercio Professioni': "I lavoratori autonomi protagonisti del digitale"

Avvocati e ingegneri, consulenti finanziari e architetti, agenti assicurativi, guide turistiche ed editori, professionisti nuovi e tradizionali, regolamentati e non, tutti riuniti in Confcommercio Professioni Provincia di Pisa.

Confcommercio Pisa ha ufficializzato la costituzione del nuovo gruppo di lavoro dei liberi professionisti, inserito all'interno di una Federazione che a livello nazionale rappresenta 20mila professionisti e che negli ultimi due anni ha dato vita ad un intenso percorso di tutela politico-sindacale avanzando e discutendo proposte normative, fiscali e sociali arrivando fino al Parlamento Europeo.

"Confcommercio Professioni risponde ad una precisa esigenza del territorio pisano - scrive l'associazione - e si propone di generare opportunità per la valorizzazione delle libere professioni, con l'obiettivo di affermare un nuovo protagonismo per il lavoro autonomo professionale nell'economia della conoscenza e della rivoluzione digitale". 'Confcommercio Professioni' sarà presentato ad autorità e stakeholders in un importante evento in programma il prossimo venerdì 8 febbraio presso le Officine Garibaldi di Pisa. Avrà inizio alle ore 18 e si suddividerà in due momenti: la prima parte di presentazione ufficiale del Gruppo e dei suoi componenti, che si svolgerà nell'esclusivo Auditorium sospeso alla presenza tra gli altri del sindaco di Pisa Michele Conti, e del presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini. A seguire verrà offerta una cena a buffet riservata a tutti i partecipanti per condividere un momento conviviale di conoscenza e scambio reciproco.

L'evento ospiterà l'On. Avv. Anna Rita Fioroni, Presidente Nazionale Confcommercio Professioni, la quale farà anche da relatrice nella parte istituzionale.

Presidente di Confcommercio Professioni è l'avvocato Fabrizio Giuliano, componenti del Consiglio Direttivo sono:

Baggiani Fausto – Commercialista e Revisore dei Conti

De Benedittis Lucia – Editore

Ietto Braian – Ingegnere

Maestri Accesi Stefano – Agente Assicurativo

Mancuso Irene - Avvocato

Pagni Rino – Architetto

Piccini Silvia – Guida Turistica

Tolaini Alessandro – Architetto

Valdrighi Fabrizio – Consulente Finanziario

Vallesi Francesca - Avvocato