Conferenza "In Guerra la prima vittima è la verità!" alla libreria Blu Book

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La cittadinanza è invitata a partecipare alla conferenza che si terrà il giorno 23 maggio 2018 alle ore 17.30 presso la libreria Blue Book in via Torselli 24 a Pisa. La conferenza tenuta dal Gen. C.A. (ris) Gianni Marizza sarà presentata dal Ten. (ris) Andrea Rossi del Gruppo A.N.A. di Pisa. Il tema della conferenza, che tanto successo ha riscosso in tante città d'Italia, ha come titolo “In guerra la prima vittima è la verità”, verterà sulle bugie che i governi propinano alle rispettive opinioni pubbliche per giustificare i conflitti a priori o per celebrarli a posteriori, un’attività truffaldina facilitata dal fatto che le opinioni pubbliche tendono a credere ciecamente alle fandonie.



Come si può facilmente intuire il pensiero del Gen. Marizza non è certo allineato al pensiero comunee sicuramente si potrà trarre spunto sulla attuale situazione politica italiana. Pare opportuno precisare che Gianni Marizza è Generale degli Alpini, ha comandato la Brigata Julia, è stato Vice Comandante del Corpo d’Armata Multinazionale in Iraq ed ha partecipato a missioni di supporto alla pace in Africa, nei Balcani e in Medio Oriente. Di madrelingua friulana, conosce l’inglese, il francese, il tedesco, l’arabo, l’albanese e si esprime abbastanza bene in italiano. Laureato in scienze strategiche a Torino e in scienze internazionali e diplomatiche a Trieste, ha fatto parte del Consiglio Direttivo del Comitato Atlantico Italiano ed è membro della Società Italiana di Storia Militare. E’ esperto in Geopolitica e Gestione delle Crisi, materie che ha insegnato all’Università di Roma “La Sapienza” collaborando con varie Università italiane ed estere. E’ stato presidente di un gruppo di pianificazione della NATO e Direttore dell’Istituto Alti Studi della Difesa. Giornalista e scrittore, è autore di numerosi libri a carattere storico e sulle missioni di peacekeeping. E' decorato con la “Legione di Merito” degli Stati Uniti d’America e con la “Legion d’Onore” francese. Un particolare ringraziamento al Direttore della libreria Blu book per la gentile ospitalità. Questi incontri con gli ex militari proseguono. la loro esperienza sul campo può portare grande giovamento all'opinione pubblica, la quale molto spesso ha una visione distorta del "Miles". L'argomento è molto sentito a Pisa .



L'ultima volta il libro "Soldati nella Polvere" del Gen. B. (aus) Maurizio Sulig riscosse un notevolissimo successo tanto da dover replicare dopo due mesi la conferenza tenuta dallo stesso autore. La stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare a questo evento conferenza.