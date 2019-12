Nuovo ospedale Cisanello: "Confermato il reparto di dialisi, partano preso i lavori"

Il Comitato Dializzati Pisa è soddisfatto che il piano degli investimenti dell'ospedale di Cisanello per l'anno 2020 contenga l'impegno per la valorizzazione di un reparto dedicato alla dialisi nella futura struttura. Il gruppo lo rende noto con un comunicato, nel quale esprime l'augurio di una "pronta e definitiva ripresa dei lavori". Intanto, visti gli incontri in Aoup e l'impegno profuso, i dializzati vogliono "porgere un sentito ringraziamento ai vertici ospedalieri dell’Aoup, alla Regione Toscana, alla Confederazione Cobas, ad Una Città in Comune -Rifondazione Comunista, al Gruppo Consiliare Si Toscana a Sinistra, all’Associazione Aned e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo.

Nella nota il Comitato ricostruisce le ultime tappe: "Dopo la firma dell’accordo per la costruzione di un nuovo Reparto Dialisi, avvenuta nel settembre 2017, tra il Comitato Dializzati e la vecchia amministrazione dell’Aoup, e dopo la presentazione del progetto ufficiale della nuova struttura, l’iter del proseguimento dei lavori aveva avuto una battuta di arresto proprio al momento dell’indizione dell’appalto per motivi finanziari, visto anche il grande disagio in cui versa la sanità nazionale. Nel 2019 sono stati ripresi i contatti con la nuova amministrazione ospedaliera per discutere sulla ripresa e l’ottimizzazione dei lavori, ma intanto stava prendendo il via la costruzione del nuovo blocco ospedaliero, che con i numerosi cantieri da approntare in varie zone dell’ospedale e l’enorme impegno finanziario da sostenere, aveva nuovamente messo in forse il progetto del nuovo reparto dialisi, fino al punto di doverlo abbandonare per sempre. Il Comitato Dializzati, insieme a vari organismi politici e sindacali della nostra città, si sono prontamente opposti a questa prospettiva e dopo alcuni incontri con i vertici dell’Aoup, si è riusciti ad ottenere un nuovo accordo che conferma in toto il progetto iniziale".