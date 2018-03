Confesercenti: solidarietà a Veronese per il furto al ristorante 'Il Turista'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Solidarietà e vicinanza all'ex presidente Confesercenti, anche lui vittima nella sua veste di imprenditore dei raid seriali che da oltre una settimana stanno colpendo senza tregua le attività cittadine". Sono Luigi Micheletti e Simone Romoli, presidente e responsabile area pisana di Confesercenti, l'associazione di via Ponte a Piglieri, ad intervenire dopo il furto al ristorante Il Turista, a due passi dalla Torre. "Cosa dobbiamo aggiungere ai fatti che ormai descrivono una situazione fuori controllo - aggiungono -? I pubblici esercizi ormai da giorni sembrano le prede preferite e poco importa se si trovano nel centro storico o fuori dalle mura, come nei casi del ristorante Asuka o del Matilde Cafè, per citarne alcuni. Occorre un giro di vite immediato. Noi siamo pronti a fare la nostra parte come associazione, per quanto di nostra competenza, in accordo con prefetto e questore. I nostri imprenditori sono esasperati e stanchi delle promesse e degli attestati di solidarietà".