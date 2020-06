Nasce ConfSPORTello: il nuovo servizio di Confcommercio dedicato alle imprese sportive

Nasce ConfSPORTello, il nuovo sportello di Confcommercio Provincia di Pisa dedicato a palestre, personal trainer, professionisti del panorama sportivo, fitness e benessere, aziende commerciali specializzate, marketing e comunicazione sportiva. "Questo sportello - dice il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - vuole essere un punto di riferimento per dare risposte e offrire soluzioni alle aziende del settore. Ma vuole anche rappresentare una porta di ingresso per coloro che vogliono entrare in contatto con le opportunità offerte dal mondo delle imprese sportive e dal loro indotto. L'obiettivo è dare un servizio alle aziende legate al mondo sportivo con una consulenza trasversale e dedicata".

Il settore offre diverse opportunità, come testimoniano i numeri dell'ultimo rapporto regionale. In tutta la Toscana sono 1 milione e 274mila le persone che praticano attività sportiva, mentre 952mila persone (il 26,2% della popolazione) praticano con continuità uno o più sport. "Un bacino - commenta l'avvocato Stefano Gianfaldoni, specializzato in diritto dello Sport e riferimento, insieme al collega Filippo Giantini, per la consulenza legale di ConfSPORTello - che ha bisogno di servizi dedicati sul territorio. L'emergenza Covid-19 ha messo in luce molte problematiche del mondo sportivo dal punto di vista legale, come i profili di responsabilità e gli aspetti contrattuali. Abbiamo istituito questo servizio insieme a Confcommercio Provincia di Pisa proprio per venire incontro alle esigenze su temi specifici".

"Il mondo dello sport - evidenzia il presidente di ConfSport Confcommercio Pisa Giacomo Bettoni - ha bisogno di servizi strutturati, e il ConfSPORTello nasce proprio per rispondere a questa esigenza e intercettare le necessità dei tanti lavoratori autonomi e imprenditori sportivi". Sono diversi servizi offerti da Confsportello, come sottolineano Cecilia Pellegrinetti, Marina Pansera e Francesca Cagnoni, rispettivamente responsabile Area Formazione, Assistenza alle imprese e Area Credito di Confcommercio Provincia di Pisa. "Dall'accesso al credito ai corsi di formazione, dagli approfondimenti in materia di igiene e sicurezza alla consulenza per start-up d'impresa, oltre all'assistenza contabile e fiscale, il panorama di servizi presenti nel nuovo sportello è completo e qualificato, e permette di scoprire occasioni di network e business, in un settore che offre numerose opportunità".

ConfSPORTello è aperto tutti i martedì, dalle 11 alle 13, a partire da martedì 16 giugno, presso la sede di Confcommercio Pisa, in via Chiassatello 67, oppure su appuntamento: telefono 050/25196, mail: l.lazzerini@confcommerciopisa.it.