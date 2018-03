Congresso nazionale sulle patologie reumatiche e osteoporosi all'hotel San Ranieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 16 e 17 marzo 2018 si svolgerà a Pisa all’Hotel San Ranieri, il congresso, a carattere nazionale “Pontereuma 2018: esperti a confronto”, organizzato da. Riccardo Cecchetti, responsabile della reumatologia dell’ospedale Lotti di Pontedera. Il congresso è rivolto ai reumatologi, agli immunologi clinici, ai gastroenterologi, ai dermatologi, agli internisti, agli oculisti e ai medici di medicina generale e ai farmacisti. “PonteReuma 2018” rappresenta la terza edizione di un appuntamento annuale che si prefigge di fornire tutti gli aggiornamenti su alcune patologie reumatiche di notevole rilievo clinico ed epidemiologico: in questa edizione verranno affrontate l’osteoporosi, l’artrosi, l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica, la sclerodermia e le vasculiti. Una sessione specifica è dedicata all’appropriatezza clinica e all’ottimizzazione delle risorse. Vi saranno inoltre due sessioni di casi clinici difficili interattivi ed infine letture, fra cui una sull’impegno polmonare interstiziale nelle malattie autoimmuni, una sul rischio cardiovascolare nella artrite reumatoide e una sulla gotta ed infine sulle malattie da accumulo lisosomiale. Interverranno i più importanti specialisti a livello nazionale nel settore, che presenteranno i risultati delle loro esperienze, unitamente alle più aggiornate conoscenze sull’argomento. In linea con l’alto livello tecnologico e di innovazione espresso dalle aziende che hanno sede a Pontedera, anche questa edizione sarà supportata dalla moderna metodologia didattica multimediale interattiva denominata D.N.A. Project (casi clinici interattivi, test in tempo reale, domande al relatore in tempo reale).