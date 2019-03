Una nuova vita per il campo sportivo Abetone: le chiavi alla Freccia Azzurra

Sono state consegnate all'Asd Freccia Azzurra le chiavi del campo sportivo Abetone. La società sportiva ha ottenuto l'affidamento in concessione dell'impianto fino a giugno 2020, a seguito della conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

“È una grande soddisfazione essere qui oggi a consegnare le chiavi di questo campo sportivo che per anni è rimasto in stato di abbandono - ha dichiarato l’assessore Raffaele Latrofa - il primo impulso dell’amministrazione è stato quello di renderlo di nuovo accessibile alle società sportive, ai ragazzi che giocano a calcio, alle loro famiglie. Abbiamo messo a sistema come metodo di lavoro, quello di mettere a bando tutti gli affidamenti degli impianti sportivi. Anche in questo caso, dopo un regolare bando, è risultata vincitrice la società della Freccia Azzurra, squadra storica della nostra città. È stata stipulata in prima battuta un convenzione per un anno e mezzo. Successivamente l’impianto sarà oggetto di una gara ad evidenza pubblica con un orizzonte temporale più lungo, come stiamo facendo per tutte le strutture sportive della città”.

“Dopo aver espletato tutte le procedura amministrative - ha proseguito l’assessore - l’impianto finalmente oggi torna a rivivere con un piano di manutenzioni importanti che la società sportiva si è impegnata ad eseguire nell’intero periodo di concessione a cominciare dalla vigilanza di tutta l’area, alla pulizia del verde all’interno del perimetro della struttura, alla manutenzione ordinaria del campo sportivo e dei manufatti all’interno dell’area di concessione e l'ottenimento dell'omologazione FIGC”.

Le chiavi sono state consegnate al presidente della società sportiva Agostino Monorchio, alla presenza di dirigenti sportivi, allenatori e alcuni ragazzi della squadra.