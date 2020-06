Calcinaia: consegna gratuita di mascherine agli ultra65enni

Il Comune di Calcinaia ha ricevuto dalla Regione Toscana mascherine in aggiunta a quelle che l’Ente regionale sta distribuendo gratuitamente attraverso le edicole del territorio e ha scelto di organizzare una nuova consegna direttamente agli over65 che risiedono nel paese.

"Una decisione presa per fare in modo che questa fascia sensibile della popolazione possa contare su un metodo rapido e diretto di approvvigionamento a questi dispositivi di sicurezza indispensabili per gli spostamenti", scrive in una nota l'amministrazione. E' stata organizzata quindi una nuova consegna scaglionata gratuita di kit che contengono 5 mascherine a testa riservata agli ultra65enni che ripartirà il prossimo lunedi 15 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La distribuzione avverrà, con ogni accorgimento a tutela della salute pubblica, tramite uno sportello situato all'ingresso del Palazzo Comunale. Questo il calendario e la suddivisone, sulla base della lettera alfabetica iniziale del cognome, secondo il quale saranno distribuiti i kit di mascherine:

- dalla lettera A alla lettera G lunedì 15 giugno dalla 9 alle 13

- dalla lettera H alla lettera P mercoledi 17 giugno dalle 9 alle 13

- dalla lettera Q alla lettera Z venerdi 19 giugno dalle 9 alle 13