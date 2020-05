Gioco del Ponte: l'immobile di via Abba consegnato alla Magistratura dei Mattaccini

"Un bell'esempio di riappropriazione degli spazi della città". L'assessore alle Tradizioni storiche, Filippo Bedini, commenta così la consegna dall'immobile del parco di via Abba alla Magistratura dei Mattaccini. La consegna della struttura è avvenuta sabato 16 maggio dando così seguito alla delibera dello scorso 12 marzo con la quale la Giunta aveva assegnato tre immobili comunali ad altrettante Magistrature del Gioco del Ponte per farne la loro sede civile.

"L'immobile di via Abba - commenta Bedini - negli ultimi mesi era stato occupato più volte dagli stessi soggetti poco raccomandabili. Con questa consegna siamo riusciti a recuperare uno spazio degradato, restituendolo alla città. Diventerà un luogo di aggregazione e un presidio di decoro per tutto il quartiere. Auguro un buon lavoro ai Mattaccini, sperando di poter inaugurare presto la struttura".

Nelle prossime settimane l'amministrazione conta di poter consegnare anche le altre due strutture già assegnate alle rispettive Magistrature. In particolare alla Magistratura di San Martino verrà consegnato l'immobile ex Annona, in via Corridoni (anche questo occupato abusivamente più volte) mentre alla Magistratura di Santa Maria un appartamento sfitto in via Pasquale Paoli, accanto alla chiesa di San Sisto. "Si tratta - prosegue Bedini - delle prime tre consegne alle sei Magistrature che ancora erano sprovviste della sede civile. Per le altre sedi mancanti abbiamo anche avviato un’interlocuzione con vari Enti cittadini con l'obiettivo di individuare, all'interno dei rispettivi quartieri, sedi adeguate per svolgere tutto l'anno le attività delle Magistrature in preparazione del Giugno Pisano".