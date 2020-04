Mascherine agli studenti fuori sede: oltre 500 ragazzi nel primo giorno di consegna

Si è svolta regolarmente la prima giornata di consegna dei dispositivi di protezione individuale agli studenti fuori sede iscritti all’Università di Pisa ma domiciliati a Pisa. Lo rende noto il Comune di Pisa. La distribuzione si svolge all’interno dell’atrio di Palazzo Gambacorti e l’accesso è regolato garantendo il regolare distanziamento di sicurezza. Da questa mattina sono state consegnate mascherine a 550 studenti (c’è tempo fino alle ore 19.00). La modalità di distribuzione aveva sollevato le polemiche degli studenti che chiedevano la consegna a domicilio proprio per evitare assembramenti e spostamenti degli studenti.

Da domani, giovedì 16 aprile, il servizio ricomincia a partire dai cognomi dalla lettera D e F (09.00 - 13.00) e dalla G alla L (14.00 – 19.00). Venerdì 17 sarà il turno di cognomi con lettera M (mattina) e dalla N alla P (pomeriggio), mentre sabato 18 dalla Q alla S (mattina) e dalla T alla Z (pomeriggio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per venire incontro alle richieste invece dei lavoratori domiciliati a Pisa ma non residenti, rimasti in città a causa dell’emergenza o per esigenze di lavoro e ancora privi di dispositivi di protezione individuale, il Comune ha stabilito la consegna nelle giornate di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 sabato, con orario 09.00-13.00 e 14.00-19.00. Per quanti ne hanno necessità sarà sufficiente scrivere una mail a f.simonetti@comune.pisa.it e presentarsi nell’atrio di Palazzo Gambacorti.