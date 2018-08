Volterra: consegnati i lavori per la messa in sicurezza della 'curva della morte'

Sono stati consegnati i lavori, da parte della Provincia di Pisa, alla ditta che ha vinto l’appalto per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della 'curva della morte' e del chilometro di Sr 68 in cui è compresa, nel volterrano. Ad annunciarlo è l’assessore alla Viabilità del Comune di Volterra Massimo Fidi: "Siamo quindi partiti. Già oggi infatti la ditta e i suoi tecnici possono fare i rilievi propedeutici ai lavori, come le misurazioni e picchettare l'area".

Un tema caldo, quella della viabilità intorno a Volterra, sottolineato anche nella lettera che il sindaco Marco Buselli, in accordo con le amministrazioni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, ha inviato al Ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli. "Si tratta di un primo dossier sulle nostre strade disastrate e sui nostri difficili collegamenti - spiega il primo cittadino - l'ho corredato di foto che mostrano la fuoriuscita di mezzi pesanti dalle strette carreggiate. Ho illustrato sinteticamente al Ministro alcuni passaggi chiave con cui abbiamo potuto far partire i lavori sulla Sr 68, le priorità storiche, rappresentate dalla stessa Sr 68, la 439 e la 439 dir, ma anche le altre criticità sulle strade provinciali, che rendono indilazionabili gli interventi sulle arterie principali. Infine ho inviato al Ministro anche il Protocollo firmato in Regione Toscana, che rappresenta la richiesta e la fotografia di tutto il territorio".