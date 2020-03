Emergenza coronavirus: slitta a martedì 17 marzo la prossima seduta del Consiglio Comunale

Emergenza coronavirus. Slitta a martedì 17 marzo (dalle 14,30, Sala Delle Baleari) la prossima seduta del Consiglio Comunale, precedentemente invece fissata per martedì 10 marzo. Così, il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, con il consenso della maggioranza dei Capigruppo Consiliari, nella riunione di stamattina della stessa Conferenza dei Capigruppo consiliari. Rimane invece fissata la riunione successiva del Consiglio Comunale già prevista per martedì 24 marzo (dalle 14,30, Sala Delle Baleari). Inoltre, per quanto riguarda le riunione delle Commissioni Consiliari, sempre il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha invitato i rispettivi presidenti ha tenerle non più nella sala 'G. Biasci' di palazzo Mosca ma presso la sala Regia, di palazzo Gambacorti in considerazione della sua maggiore ampiezza ed aerazione.