Consiglio Comunale, dicembre 'tour de force': si discute il Bilancio di previsione 2020

Ultimo mese denso di impegni per i consiglieri comunali. Questa mattina, 3 dicembre, è stata convocata dal presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai la Conferenza dei capigruppo consiliari, che ha fissato le date delle prossime sedute dell'assemblea cittadina. Oltre alle sedute di martedì 10 dicembre e di martedì 17 dicembre (entrambe dalle 14.30, sala delle Baleari), dove si discuterà tra l’altro delle modifiche al nuovo Regolamento per la Polizia Municipale e, su proposta del sindaco di Pisa Michele Conti, della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sono state poi fissate per la sola discussione sul Bilancio di previsione 2020 ben tre sedute consecutive.

Queste ultime tre sedute del Consiglio Comunale si terranno giovedì 19 dicembre, dalle 8.30 alle 19.30, venerdì 20 dicembre dalle 8.30 a non oltre le 23 e infine sabato 21 dicembre, dalle 8.30 ad oltranza dei lavori. Anche queste ultime sedute si terranno in Sala Delle Baleari ed è sempre prevista, come di consueto, la diretta streaming. Il termine per la presentazione degli emendamenti al Bilancio 2020, da parte dei consiglieri comunali, è stato fissato per giovedì 12 dicembre entro le 17.30.

I consiglieri comunali sono inoltre impegnati anche nelle sedute della 4° Commissione consiliare (il presidente è il consigliere comunale Giuseppe Colecchia), cioè nei lavori della Commissione Bilancio del Consiglio Comunale, che praticamente si riunirà quasi una volta al giorno fino alla discussione finale sul Bilancio 2020.