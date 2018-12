Il Consiglio comunale torna nello splendore della Sala delle Baleari

Una scenografia unica per la ricchezza e la quantità dei dettagli affrescati, che raccontano i fasti della Repubblica marinara pisana. La Sala delle Baleari, gioiello artistico di Palazzo Gambacorti, torna ad ospitare le sedute del Consiglio comunale cittadino dopo sette anni. Nella giornata di lunedì 17 dicembre il locale è stato presentato al termine dell'opera di restauro e di potenziamento tecnologico disposta dall'amministrazione presieduta dal sindaco Michele Conti, e martedì 18 dicembre vedrà i primi lavori ufficiali del Consiglio. La soddisfazione all'interno dei consiglieri di maggioranza è molto grande poiché, come spiegano Alessandro Gennai (presidente del Consiglio comunale) e Raffaele Latrofa (assessore ai Lavori pubblici), "la Sala delle Baleari è la casa di tutti i cittadini pisani, e come tale è giusto che ospiti i dibattiti e il lavoro del massimo organo democratico della città".

Restauro completo e digitalizzazione dei lavori

"All'interno di questo magnifico locale - prosegue Gennai - si possono ammirare alcune delle gesta più importanti della nostra Repubblica marinara. Dalla presa delle Baleari alla conquista della Sardegna. Riportando il Consiglio in questa sala vogliamo ridargli l'importanza che merita". La seduta di martedì 18 dicembre avrà inizio alle 14.30 e si aprirà con un minuto di silenzio in segno di rispetto nei cofronti dell'attentato di Strasburgo della settimana scorsa, nel quale è morto anche il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi. "La sorella di Megalizzi aveva studiato presso la Scuola Sant'Anna - conclude Gennai - ed è quindi ancora più urgente che il Consiglio comunale manifesti la propria vicinanza alla tragedia accaduta". Successivamente verrà consegnato un assegno di 900 euro al sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti: la cifra raccolta è la somma dei gettoni di presenza di tutti i consiglieri comunali di Pisa, e andrà a sostegno delle opere di ricostruzione dei Monti Pisani distrutti dall'incendio dello scorso settembre. Infine, come ultima cerimonia prima dell'avvio istituzionale dei lavori, Ugo D'Anna, comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa, riceverà una lettera ufficiale di ringraziamento da parte dell'amministrazione per il lavoro svolto nel corso del disastroso rogo.

"La volontà politica dell'amministrazione comunale era ben chiara fin dai primi giorni del suo insediamento - commenta Raffaele Latrofa, assessore ai Lavori pubblici - dopo sette anni volevamo riportare il Consiglio comunale nella sua sede storica e istituzionale. Esisteva già un ordine del giorno votato all'unanimità, che però è stato sistematicamente disatteso per molti anni. Oltre a tutto il lavoro di restauro e di potenziamento tecnologico, mi preme sottolineare che la Sala delle Baleari porterà anche ad un miglioramento dell'accessibilità per tutte le persone disabili". L'intervento di restauro, guidato e coordinato dall'architetto Roberto Pasqualetti, Susanna Caponi (dirigente del Consiglio comunale) e Riccardo Iodice (responsabile dell'Ufficio comunicazione del Comune), si è concentrato su tutte le parti lignee della sala, sulle tappezzerie e sull'impianto elettrico e di condizionamento. "Tutti i lavori sono stati eseguiti con la massima cura per la salvaguardia del patrimonio artistico della sala", spiega Pasqualetti.

"E' stato potenziato anche l'impianto tecnologico - specifica Caponi - desideriamo snellire le operazioni di voto, di produzione e di organizzazione dei documenti arrivando alla digitalizzazione completa. In questo modo si va anche a semplificare il lavoro dei consiglieri. Nei prossimi mesi ciascuna postazione del Consiglio verrà dotata di tablet di ultima generazione attraverso i quali si potranno svolgere tutte le operazioni previste nelle sedute". E' stata migliorata anche la trasmissione in diretta, che può contare adesso su un circuito di videocamere mobili in risoluzione HD che inquadreranno ciascun intervento dei consiglieri.