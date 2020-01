San Giuliano Terme, si è insediato il Consiglio delle pari opportunità

Si è insediato nei giorni scorsi il Consiglio delle pari opportunità del Comune di San Giuliano Terme.

Irene Papini è la nuova presidente.

Il comitato di presidenza è composto dalla presidente e da due vicepresidenti: Giovanna Piccione e Barbara Tavanti Chiarenti.

I componenti sono: Alessandro Lelli, Andrea Berretta, Valentina Giovannetti, Giovanna Piccione, Barbara Tavanti Chiarenti, Elisa Bandini, Desirée Olianas, Federica Giordani, Maria Matina, Irene Papini, Lucia Pasqualetti, Marta Pisani, Anna Maria Pieruccetti, Roberta Rossetto, Erika Buchignani.

"Il Comune di San Giuliano Terme - afferma Lara Ceccarelli, assessore alle Pari opportunità - è da sempre impegnato sul fronte delle pari opportunità, impegno che va a braccetto con il contrasto alla violenza di genere: all'interno del nostro Comune, infatti, ci sono tre sportelli attivi e molte iniziative a cui partecipiamo, come le manifestazioni per i diritti e i Pride regionali. Non solo, da giugno 2019 siamo iscritti alla rete Ready regionale, che rappresenta in Toscana la Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere".

Tre, come detto, gli sportelli attivi nel Comune di San Giuliano Terme. Lo sportello Legale Donna, gestito dall'avvocato Serena Baldi, dove le cittadine - e non solo - si possono rivolgere per problemi legali di ogni tipo; lo sportello dell'Immigrazione, gestito dall'associazione Donne in movimento (con il contributo della Società della Salute), a cui i migranti, soprattutto donne, potranno rivolgersi in caso di bisogno; lo sportello Antiviolenza, a cui il Comune aderisce, è gestito dalla Casa della Donna di Pisa e inserito tra le molteplici attività della Società della Salute, ed è aperto il venerdì mattina su prenotazione (050 561628).

Inoltre, il Comune di San Giuliano Terme, insieme all'associazione Casa della Donna di Pisa e alla Società della Salute, mette in atto le linee guida del programma operativo 'Servizio di accoglienza donne vittime di violenza e in disagio socioeconomico', descritte nell'articolo 59 della legge regionale 41 del 2005. Il Comune è impegnato su questo fronte ben prima che fosse redatta e promulgata la legge 41 del 2005.

Dal 2004, assieme ad altre realtà e associazioni del territorio, fra le quali non è mai mancata la Casa della Donna di Pisa, il Comune organizza o prende parte a progetti per la rilevazione della violenza, la prevenzione e la sensibilizzazione di genere.

Tra questi, si segnala in particolare l'apertura di quattro Case Rifugio per donne che hanno subìto maltrattamenti, una per ogni zona sociosanitaria della Società della Salute.

L'ultimo progetto in ordine di tempo: si chiama 'Pane e tulipani', è attivo dal 2017 e prevede l'apertura di uno sportello itinerante nei comuni dell'area pisana e campagne di promozione e interventi di sensibilizzazione contro la violenza di genere.