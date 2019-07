'Nuovo Santa Chiara', via libera del Consiglio di Stato: "A settembre il via ai lavori"

"Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Aoup Pisana sulla gara per completare il policlinico di Cisanello". A dare l'annuncio è il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. I lavori, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro, potranno partire già a settembre. "Voglio prima di tutto ringraziare le donne e gli uomini della stazione appaltante - afferma Rossi - che si erano comportati, e non avevo dubbi, correttamente. Ma così vanno le cose in questo paese, e con ricorsi e controricorsi abbiamo perso un anno, nonostante avessi segnalato la questione al Governo nazionale, che però non ha fatto nulla per sbloccare il contenzioso".

"Ora - prosegue Rossi - i lavori potranno partire a settembre. Si tratta di portare a compimento un' opera che prevede investimenti per circa 500 milioni di euro, compresi gli interventi per la costruzione della nuova Scuola universitaria di medicina e della ristrutturazione, a fini civili, del vecchio ospedale S. Chiara. E' una notizia che premia un lavoro serio, iniziato quando ero assessore alla sanità, e portato avanti con correttezza e determinazione e con l'assegnazione di importanti risorse a Pisa da parte della Regione Toscana, per un un valore di gran lunga superiore a un miliardo di euro. Era un impegno che avevo preso con i cittadini pisani e sono felice di averlo onorato prima di concludere il mio mandato: è un risultato per il quale ringrazio i vertici dell'Azienda. Con questo intervento - conclude Rossi - l'ospedale di Pisa diventerà più grande, più bello e soprattutto ancora più attrezzato, collocandosi così tra le strutture che primeggiano in Italia e in Europa".

Soddisfatti anche i consigliere regionali del PD, Antonio Mazzeo e Alessandra Nardini. "Il cantiere per il completamento del policlinico di Cisanello - scrive in una nota Mazzeo - permetterà a Pisa di avere una struttura sempre più moderna, all'avanguardia ed efficiente per rispondere ai bisogni dei cittadini pisani e non solo. Prima o poi dovremo fare un ragionamento serio su come i ricorsi e la burocrazia possano rallentare lo sviluppo di questo Paese. In questo caso abbiamo perso un anno. Altrove anche molto di più. E chi ci rimette sono solo i cittadini toscani".

Sulla stessa linea Alessandra Nardini: "Si tratta di un importante impegno con il territorio che viene rispettato dalla Regione e di una bella notizia per tutta l'area pisana, che potrà avere un presidio ospedaliero capace di collocarsi tra le principali strutture a livello nazionale ed europeo. Nell'ambito delle mie competenze mi impegnerò a vigilare perché adesso si raggiunga finalmente questo obiettivo nel più breve tempo possibile, nell'interesse del nostro territorio".