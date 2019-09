'Settimana Europea della Mobilità': conteggio del traffico sui tre ponti del centro

'Camminiamo insieme' è lo slogan della 18ª edizione della 'Settimana Europea della Mobilità', che si terrà in migliaia di città del Vecchio Continente dal 16 al 22 settembre. Il tema scelto quest'anno è la 'mobilità attiva', intesa prevalentemente come mobilità pedonale e ciclistica. Nell'ottica di favorire la diffusione di buone pratiche e dati aggiornati, si inserisce l'iniziativa di Fiab Pisa, in collaborazione con Legambiente e l'Ufficio Bici di Pisamo.

Venerdì 20 settembre sarà realizzato un conteggio dei veicoli in transito in tre punti nevralgici della città: Ponte Solferino, Ponte di Mezzo e Ponte della Vittoria. Sia i punti di misurazione che gli orari di rilevamento (7.30-9.30) sono gli stessi degli anni scorsi: "Questo consentirà - spiegano da Fiab - di ottenere dati confrontabili, utili a valutare come cambia la mobilità cittadina. I risultati del monitoraggio verranno resi noti la prossima settimana".