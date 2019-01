Vicopisano: contenitori per la raccolta differenziata all'IC Ilaria Alpi 

Sabato 19 gennaio, in tarda mattinata, il vicesindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e Luca Batoni, promotore del movimento contro i rifiuti abbandonati 'Ficcatelo in Tasca' (a cui Vicopisano è stato il primo Comune ad aderire) hanno illustrato ai ragazzi una novità accolta con entusiasmo. Ogni classe dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi avrà in dotazione tre contenitori con relativo volantino esplicativo su cosa inserire dentro, realizzato da Luca Batoni, con i quali si cercherà di sensibilizzare ancora di più gli studenti, e tramite il loro esempio, la comunità tutta sull’importanza di differenziare bene e di smaltire correttamente ogni rifiuto, senza abbandonarlo.