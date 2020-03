Il teatro non si ferma: parte il contest per raccontare storie da casa

Il corpo docente della scuola di formazione del Teatro Verdi ha lanciato via Facebook la sfida ai suoi allievi per stimolare la creatività anche stando a casa. C'è la volontà di 'restare in contatto', ma anche quella di sperimentare nuove forme di comunicazione e di piattaforme interattive. Ad esempio proprio una piattaforma di web conferencing di nuova generazione, 'zoom', diventerà il palcoscenico virtuale per gli allievi di Secondo Livello, che lavoreranno insieme, ma a distanza, sul testo de 'I Figuranti' di José Sanchis Sinisterra.

Un'altra iniziativa, che costituirà l’asse portante di un racconto social che animerà la pagina Facebook di Fare Teatro - Pisa, è il 'Fare Teatro Contest'; il titolo: 'La grande evasione. Strabilianti scoperte e pazzesche avventure di viaggio (senza uscire di casa)'. I docenti hanno chiesto ai ragazzi di "raccontare/inventare una storia in video della durata max di 3', ripresa in video con il vostro smartphone o altro; una storia da trasmettere/regalare agli altri. La casa può essere tutto fuori che una casa. Trasformatela e siate attori, ma anche registi, sceneggiatori, scenografi, illuminotecnici e costumisti. Mandateci i resoconti dei vostri viaggi immobili, i diari di viaggio delle vostre avventure, le miracolose scoperte fatte tra la cantina e la soffitta, tra il giardino e la cuccia del cane".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I video saranno postati sulla pagina Facebook di Fare Teatro in modo da allietare la community ed il pubblico. C’è tempo fino al 31 marzo alle 23.59 per inviarli e postarli sui social (Instagram o facebook) aggiungendo al titolo #lagrandeevasione. "Invitiamo tutti - scrivono dal teatro - a seguire i canali social di Fare Teatro - Pisa, nella speranza che questi racconti possano essere di intrattenimento, ma anche fonte di stimolo e curiosità per vecchi e nuovi amici".