Vuole aprire un conto corrente, ma ha i documenti falsi: arrestata per tentata truffa

Nella mattinata di ieri, 10 giugno, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato per falso, sostituzione di persona e tentata truffa una donna italiana 29enne.

La donna è entrata in banca all'Unicredit di Piazza Garibaldi, chiedendo di aprire un conto corrente. Lo ha fatto però mostrando allo sportello dei documenti che mostravano un'identità diversa dalla sua, risultando palesemente contraffatti. La banca ha così allertato i carabinieri, con i militari che giunti sul posto hanno prelevato la donna portandola negli uffici di Guido da Pisa, dove è stata arrestata. E' stata successivamente rimessa in libertà in ottemperanza alle norme di attuazione del codice di procedura penale.