Contributi per l'affitto 2017 a Pisa: prorogata la scadenza

L’Ufficio Casa del Comune di Pisa ha prorogato la scadenza per la consegna della copia delle ricevute di affitto. Il termine, che era fissato al 31 gennaio, slitta al 16 febbraio (compreso): chi ha presentato la domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione in occasione del bando comunale pubblicato nell’anno 2017 ed è stato ammesso al contributo, ha ancora tempo per consegnare copia di tutte le ricevute di affitto in suo possesso relative all'anno 2017, fino al 16 febbraio 2018.

Gli ammessi con riserva dovranno, inoltre, a pena di decadenza dal beneficio congiuntamente presentare l’attestazione/certificazione di non proprietà su beni immobili. Tali ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente, natura del pagamento. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali purché timbrati e vistati dalla Banca o dalla Posta e gli stessi indichino il codice riferimento operazione (CRO). In questo caso non è richiesta l'applicazione della marca da bollo di 2 euro.

Le ricevute potranno essere:

- consegnate all’Ufficio casa in Via E. Fermi 4 durante l’orario di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30; martedì dalle ore 15.30 alle ore 17;

- essere inviate per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Pisa - Ufficio casa - via E. Fermi 4, 71 c.a.p. 56126 - Pisa, specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto 'Bando Contributo affitti 2017 - consegna ricevute';

- essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana. it.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna ricevuta di pagamento dei canoni nel termine tassativo indicato non sarà erogato alcun contributo.

I beneficiari del contributo sono 872; di questi, 49 sono stati riammessi con riserva (devono presentare, contestualmente alle ricevute, la certificazione di assenza di proprietà).