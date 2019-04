Droga: dal Viminale 41mila euro per contrastare lo spaccio a scuola

C'è anche Pisa tra i 100 comuni interessati dall’operazione 'Scuole Sicure 2019/2020' con il quale il Viminale ha stanziato 4,2milioni di euro a livello nazionale per "iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di droga nei pressi degli istituti scolastici". Dei 437mila euro destinati alla Toscana, circa 41mila sono i fondi su cui potrà contare la città della Torre.

I contributi potranno essere utilizzati per installare sistemi di videosorveglianza o per lanciare campagne informative. I comuni potranno anche usarli per piani di intensificazione dei servizi di controllo della Polizia locale. Tutte le indicazioni e le modalità di accesso alle risorse sono contenute in una circolare destinata ai prefetti che cureranno la raccolta dei progetti sul territorio.

La domanda per usufruire delle risorse deve essere presentata dai comuni, entro il 31 maggio, presso la prefettura di competenza che ne verifica l’ammissibilità. I beneficiari sono stati individuati tenendo conto della popolazione residente. Esclusi i comuni che hanno già usufruito del contributo o già destinatari di risorse dello stesso fondo.