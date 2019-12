Chiusura Ponte di Lugnano: contributi per i commercianti danneggiati

Il Comune di Cascina stanzia 10mila euro per le aziende direttamente coinvolte dal lungo periodo di chiusura del ponte di Lugnano. A darne l'annuncio è Confcommercio Provincia di Pisa per bocca del suo presidente di Cascina Marcello Mosca: “E' stata una nostra richiesta sin dall'inizio di questa lunga vicenda. In particolare, a soffrirne le conseguenze sono stati i negozi e le attività di via Nazario Sauro, la strada che conduce al ponte, e che di colpo si sono trovate tagliate fuori dai normali flussi di traffico e dal consueto 'giro'. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Cascina per aver accolto concretamente la nostra proposta di sostegno agli imprenditori danneggiati”.

“Ponte che peraltro è ancora a senso unico alternato, nonostante le promesse della Provincia, che ne aveva preannunciato la riapertura totale entro l'autunno, ma evidentemente si riferiscono ad un calendario totalmente diverso” puntualizza il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli.

Per ottenere i rimborsi occorre fare presto. “C'è tempo fino al prossimo 23 dicembre per presentare la domanda - chiarisce ancora Favilli - le aziende interessate possono rivolgersi direttamente a Confcommercio per istruire la pratica e tutta la necessaria documentazione. Il bando prevede un contributo di € 1.500 euro per coloro che possono dimostrare perdite e mancati incassi dal 15% fino al 25% rispetto all'anno precedente, mentre chi è stato danneggiato oltre il 25% del proprio fatturato potrà ottenere un rimborso di 2.000 euro”.

Esprime soddisfazione l'assessore al Commercio di Cascina Patrizia Favale: “L'obiettivo di stanziare i fondi entro l'anno in corso è stato ampiamente raggiunto in virtù di un rapporto di collaborazione con Confcommercio, sempre molto attenta a sostenere commercianti e artigiani del nostro territorio”.

Per presentare domanda rivolgersi a Confcommercio Pisa, telefono 050/25196, referente Luca Favilli.