Due milioni di euro per le strade dei piccoli Comuni: contributi anche nel pisano

Ci sono anche alcuni Comuni della provincia di Pisa tra i destinatari del contributo regionale per interventi stradali. Con 2 milioni di euro infatti la Regione Toscana aiuterà 43 Comuni di piccole dimensioni e poco popolati ad effettuare interventi urgenti su strade comunali che hanno bisogno di manutenzione straordinaria. I protocolli d'intesa che assegnano le risorse sono stati firmati ieri mattina, 8 aprile, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Presidenza della Regione, dal presidente della Giunta regionale, dall'assessore regionale alle infrastrutture e dai sindaci dei Comuni beneficiari.



Anche se le strade comunali non rientrano nelle competenze della Regione, la Toscana ha scelto di aiutare i Comuni più piccoli a sostenere le spese necessarie per la manutenzione urgente dei tratti stradali ritenuti più critici, a patto che le amministrazioni comunali fossero disposte a

cofinanziare l'opera e i progetti fossero velocemente cantierabili. La Toscana, infatti, co-finanzierà fino all'80% (e comunque non oltre 50.000

euro per ciascun intervento) opere che potranno essere cantierate entro il 31 maggio 2019 e delle quali si prevede il collaudo entro il 31 dicembre

2019.



Il presidente della Regione e l'assessore regionale alle infrastrutture hanno ricordato che spesso i Comuni più piccoli si trovano in aree interne caratterizzate da particolari condizioni atmosferiche e sono anche quelli più deboli a livello economico, per questo nella Finanziaria 2019 è stata inserita una norma che permette alla Regione di intervenire per sostenere interventi sulle loro strade anche in assenza di competenza diretta. Una scelta motivata dalla volontà di garantire una migliore manutenzione e maggior sicurezza ai cittadini.



Nella graduatoria per l'assegnazione delle risorse è stata data priorità al numero degli abitanti: minore è il numero dei residenti secondo il

censimento Istat 2011, maggiore è stato il punteggio assegnato.

Per quanto riguarda la provincia di Pisa ecco i Comuni che beneficeranno del contributo:

- Guardistallo: 29.568 euro per la manutenzione straordinaria di via Martiri della Libertà (totale € 36.960);



- Lajatico: 50.000 euro per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale (totale € 63.000);



- Chianni: 17.600 euro per la manutenzione della viabilità di accesso all'area scolastica (totale € 22.000);



- Montecatini Val di Cecina: 48.300 euro per lavori di consolidamento del muro di contenimento lungo la strada comunale in prossimità del bivio

della Miniera (totale € 60.410).