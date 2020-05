Contributo straordinario all'affitto, si chiude il bando: oltre 700 le domande ricevute

Oltre 700 le domande ricevute dal Comune per il contributo straordinario per l’affitto legato all’emergenza Covid. Il bando è scaduto alla mezzanotte di lunedì 18 maggio, quindi gli uffici stanno ancora terminando il lavoro di ricezione e protocollazione delle domande, che permetterà di individuare il numero esatto dei partecipanti. 530mila le risorse da distribuire tra i cittadini in difficoltà economica, grazie alla somma fra il contributo deliberato dall’amministrazione comunale e le risorse assegnate al Comune di Pisa dalla Regione Toscana. Il bando pubblicato dal Comune lo scorso 28 aprile era rivolto a lavoratori dipendenti di qualsiasi tipologia e ai lavoratori autonomi, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica avessero cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro con una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto ai corrispettivi mesi del 2019. Tra i requisiti di accesso figurava la residenza nel Comune di Pisa, essere titolari di un contratto di locazione legalmente registrato e avere un Isee non superiore a 28.684,36 euro per l’anno 2019.

“I requisiti previsti nel bando per accedere al contributo - spiega l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gianna Gambacini - sono stabiliti dalla Regione Toscana, tramite una specifica delibera di Giunta, che ha stanziato il contributo di 380mila euro per la città di Pisa, a cui la nostra amministrazione ha poi aggiunto altri 150mila euro, per dare un ulteriore segnale di sostegno ai cittadini pisani in difficoltà. Chi è venuto nei giorni scorsi a protestare sotto il Comune per lamentarsi del fatto che rimanevano escluse alcune categorie come studenti e precari, ha semplicemente sbagliato indirizzo. La necessità di fissare tempi contingenti di chiusura del bando è stata dettata dalla fase di emergenza economica, una congiuntura che obbliga le istituzioni a fornire risposte concrete in tempi rapidi. Gli uffici hanno lavorato a pieno ritmo per accelerare l’iter burocratico e chiudere più velocemente possibile l’istruttoria, così da poter liquidare prima possibile i contributi, che arriveranno a cittadini già dal mese di giugno. Sempre per questo motivo abbiamo anticipato anche i tempi di erogazione del contributo ordinario per l’affitto, che quest’anno è stato liquidato in anticipo rispetto alla norma”.

“Sul fronte dell’emergenza affitti abbiamo proseguito e abbiamo approvato, proprio nella scorsa Giunta comunale, il contributo rivolto agli inquilini degli alloggi Erp, per sostenere forme di morosità incolpevole correlate all’emergenza sanitaria - aggiunge Gambaccini - a breve Apes pubblicherà il bando finalizzato al pagamento del canone di locazione e gestirà la procedura di assegnazione del contributo, che è stato finanziato con uno stanziamento di 70mila euro individuato nel bilancio della Società della Salute. Dai diversi bandi per l’assegnazione dei buoni alimentari, all’impegno di tutto il tessuto delle istituzioni e delle associazioni di volontariato per le categorie più fragili nel periodo più critico dell’emergenza, fino alle diverse misure messe in campo sul fronte casa, è sotto gli occhi di tutti l’impegno dell’amministrazione comunale per sostenere con atti concreti i cittadini che stanno vivendo un momento di difficoltà economica, intervenendo in tempi rapidi e consoni alla gestione di un’emergenza sanitaria ed economica, come quella ancora in atto”.