Contro il Coronavirus, il grande senso di responsabilità e sacrificio dei poliziotti di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La gravissima pandemia del coronavirus ci ha tolto moltissime cose, ma ci sta indirizzando a riscoprirne ed apprezzarne molte altre, siamo sicuri che sempre più avremo testimonianza del senso di responsabilità di tutti e non dovere ascoltare i soliti giudizi di un tanto al chilo da improvvisati giuristi della domenica finalizzati all’ottenimento di uno scampolo di pubblicità.

Il S.I.U.L.P.-PISA il più grande sindacato della Polizia di Stato anche nella provincia di Pisa, invita tutti, a prescindere dal ruolo istituzionale, dalla colorazione politica/partitica, o dall’appartenenza sindacale, in un periodo così critico, a ricercare e trovare un sentimento di normalità di cui il paese e la Polizia di Stato hanno bisogno, attraverso un sistema di relazioni, basate sulla condivisione e l’interesse collettivo, mettendo da parte i biechi interessi di bottega.

In tale ottica nei giorni scorsi il S.I.U.L.P.-PISA con grande senso di responsabilità ha accolto, unitamente ad altre oo.ss., l’invito del Questore e di altri Dirigenti ai fini dell’adozione di orari più gravosi (12 ore consecutive) con il giorno successivo di riposo, limitando al massimo la compresenza negli uffici contribuendo a frenare il contagio, garantendo comunque la continuità lavorativa; una scelta forte, nell’interesse della salute pubblica e a dimostrazione che, in un momento di crisi, le poliziotte e i poliziotti pisani hanno accolto seppur con sacrificio l’appello proveniente dalle Autorità Competenti nell’auspicio che non resti isolato, ma che tocchi il cuore e le coscienze di tutti.

Non è il momento di fare gli eroi, nessuno è immune e il coraggio è proprio di coloro che responsabilmente e intelligentemente restano chiusi in casa per evitare il contagio del virus. Relazioni sindacali, politiche, umane basate sul rispetto e sulla fiducia consentiranno di riappropriarci di un mondo con i colori dell’arcobaleno e tutti insieme ce la faremo e chissà anziché salutarci con gesti o con il contatto dei gomiti, domani, presto, potremo stringerci nuovamente la mano e riabbracciarci come solo noi ITALIANI sappiamo fare. Il S.I.U.L.P.-PISA continua incessantemente la propria attività a tutela di tutti.