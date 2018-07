Commercio abusivo, controlli sulle spiagge: tre ambulanti sanzionati

La Polizia Municipale continua la sua azione di contrasto all'abusivismo commerciale anche sulle spiagge del litorale pisano. Nei giorni di maggiore afflusso turistico, il personale di via Battisti presidia le aree con un apposito servizio dinamico, al fine di controllare le licenze dei venditori ambulanti e sanzionare gli eventuali abusivi.

Attualmente sono 14 le licenze regolarmente assegnate dal Comune di Pisa per la vendita itinerante sulla spiaggia, che costituisce demanio marittimo, di cui 7 per il settore alimentare e 7 per quello non alimentare. Dalle verifiche effettuate dal personale della Municipale sulla spiaggia nei giorni scorsi sono state riscontrate tre situazioni di irregolarità nei confronti di venditori ambulanti, a cui è stata inviata la revoca del nulla osta per esercitare l'attività.

"I controlli proseguiranno durante l'estate sulle spiagge di tutto il litorale pisano - ha scritto in una nota il Comune - soprattutto nei momenti di maggiore criticità, sia per sanzionare i venditori abusivi che per controllare il rispetto delle regole da parte degli assegnatari di regolare licenza".

L'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno ha fatto il punto degli ultimi interventi: "In soli 20 giorni dall'insediamento della nuova amministrazione abbiamo raggiunto, grazie all'attuazione delle linee programmatiche sulla sicurezza da subito introdotte dal mio assessorato, importanti risultati su molti fronti della sicurezza, già evidenti agli occhi dei cittadini. Dal mio recente insediamento ricordo le già numerose operazioni portate a termine in collaborazione con la Polizia Municipale. Questa impostazione di lavoro, che implica un costante monitoraggio sul territorio con controlli ed interventi dinamici da parte della Polizia Municipale, proseguirà costantemente al fine di garantire il contrasto e la repressione di fenomeni delinquenziali e di abusivismo commerciale".