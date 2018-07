Controlli anti-criminalità: arrestati 3 spacciatori, espulsi 3 irregolari

Sono stati eseguiti ieri, 3 luglio, estesi controlli del territorio per il contrasto della criminalità e l'identificazione di persone potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, che hanno operato in tutti i quadranti orari, concentrando la loro attività soprattutto nelle zone più sensibili del centro cittadino, in particolare stazione e Piazza Cavalieri.

Nel corso delle operazioni, nelle vicinanze di Piazza Vittorio Emanuele II e di Piazza dei Cavalieri, in due distinti interventi 3 spacciatori (una cittadina italiana e due extracomunitari) sono stati sorpresi in possesso di dosi di stupefacenti pronte per la vendita; i tre sono stati tratti in arresto, e nella mattinata di oggi 5 luglio saranno presentati in udienza al Tribunale. E' stato inoltre rintracciato e catturato un latitante di cittadinanza tunisina, ricercato in seguito a condanna per reati di lesioni aggravate e maltrattamenti.

Complessivamente sono state identificate circa 100 persone, di cui oltre la metà costituita da cittadini extracomunitari, e controllati circa 20 veicoli. Sono state eseguite 4 perquisizioni. Nei confronti di 3 cittadini extracomunitari risultati non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno sul territorio nazionale sono stati adottati altrettanti provvedimenti di espulsione dal Prefetto. Uno dei destinatari, di nazionalità senegalese, sarà trasferito in giornata al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari. Sono stati infine trattenuti in Questura altri 6 stranieri, sulla cui posizione sono in corso accertamenti, finalizzati anch'essi all'accompagnamento al Centro Per il Rimpatrio di Bari.