Controlli antidroga alla stazione: 4 ventenni trovati con gli stupefacenti

Nell'ambito delle operazioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in città, i finanzieri di Pisa hanno intensificato i controlli ai passeggeri e alle persone nei pressi della stazione ferroviaria. E' così che con l’ausilio delle unità cinofile hanno sottoposto a controllo 20 soggetti in corrispondenza del sottopassaggio di collegamento fra i treni in ingresso ed in uscita dallo scalo pisano. Il cane anti-droga Delphy in poche ore ha segnalato 4 ragazzi in possesso di sostanze stupefacenti.

Le successive ispezioni personali hanno consentito il rinvenimento di droghe leggere nascoste nella biancheria intima e all’interno di confezioni di medicinali antinfluenzali. Gli studenti, poco più che ventenni, sono stati segnalati alle rispettive prefetture di residenza.