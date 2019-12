Controlli nelle scuole superiori a Pontedera: studente minorenne trovato con la droga

Controlli antidroga questa mattina, 10 dicembre, in alcuni istituti del villaggio scolastico di Pontedera da parte del personale del locale Commissariato di Polizia di Stato e degli agenti della Polizia Municipale, coadiuvati da tre unità cinofile della Polizia Municipale di Firenze.

Con l’aiuto dei cani di razza pastore belga Ombre, Babacar e Piper sono stati controllati alcuni studenti all’interno delle classi. Tali controlli sono stati predisposti anche a seguito di numerose segnalazioni da parte di alcuni studenti e con la piena disponibilità e collaborazione degli istituti scolastici interessati.

In diverse classi molti ragazzi sono stati controllati con modalità tali da aggirare la possibilità dell’avvertimento degli studenti sui controlli in corso tramite social.

Un minorenne è stato condotto in Commissariato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Dopo aver effettuato la conseguente perquisizione domiciliare il ragazzo, trovato in possesso di un'altra dose di hashish, è stato segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore di sostanze stupefacenti e affidato alla sorella maggiorenne.

