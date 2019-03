Controlli dei carabinieri a Pisa: un arresto per spaccio e 3 denunce

Tre denunce e un arresto. Sono i risultati di un servizio coordinato svolto nella serata di ieri, 15 marzo, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, unitamente a personale delle stazioni di Pisa, Pisa Porta a Mare, San Piero a Grado e Tirrenia, coadiuvati da un’unità cinofila antidroga del Nucleo di San Rossore.

I militari, in particolare, hanno arrestato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un tunisino di 24 anni. Il giovane è stato controllato in centro in via Della Croce Rossa e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di oltre 3 grammi di cocaina, suddivisa in dieci dosi, unitamente a 1,5 grammi di eroina, suddivisa in cinque dosi. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna davanti al tribunale di Pisa.

Nel corso dello stesso servizio sono stati denunciati: un altro tunisino 24enne, denunciato per spaccio per aver ceduto nei pressi della galleria Gramsci un involucro di un grammo di eroina ad un giovane del luogo, segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore; una donna italiana di 54 anni, deferita per guida in stato di ebbrezza alcolica; un italiano di 27 anni per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio di 3 anni dal comune di Pisa.