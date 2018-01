Sicurezza, controlli in centro della Polizia: 3 arresti

Ieri sera, 24 gennaio, la Polizia di Stato di Pisa, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha condotto un servizio di controllo straordinario del territorio all'interno delle aree più sensibili della città, al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e l'immigrazione irregolare. Il risultato sono stati 3 arresti.

Gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze e della Squadra Volante della Questura di Pisa, coordinati dal Commissario Capo Fabrizio Valerio Nocita, hanno iniziato l'attività concentrando le forze nella zona della stazione. Proprio in via Nino Bixio, intorno alle 20.30, hanno intercettato un soggetto sulla pista ciclabile adiacente alle mura storiche che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga. Prontamente fermato, il soggetto è risultato essere un tunisino 35enne irregolare, con numerosi precedenti e condanne scontate nelle case circondariali di Arezzo, Perugia e Firenze. E' stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina e 3 di marijuana e di una somma di denaro di euro 160. L'uomo è stato così tratto in arresto con l'accusa di detenzione con finalità di spaccio di sostanze stupefacenti. In data odierna il Giudice ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza dibattimentale, prevedendo per l'arrestato la misura del divieto di dimora nel Comune di Pisa.

L'attività della Polizia di Stato è proseguita nella zona di Piazza delle Vettovaglie dove, intorno alle ore 22, nel vicolo delle Donzelle, è stato intercettato un altro magrebino. Al controllo il giovane, privo di documenti, è risultato in possesso di 10 dosi di sostanza stupefacente, cocaina, ed ha subito riferito ai poliziotti di essere minorenne. Gli agenti, non convinti, acquisita l'autorizzazione del Pubblico Ministero, hanno proceduto tramite il personale sanitario dell'Ospedale di Cisanello ad accurati rilievi antropometrici. Il giovane è risultato quindi essere maggiorenne, e per lui è scattato l'arresto per detenzione con finalità di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre in data odierna il Giudice ha convalidato l'arresto e condannato il ragazzo, incensurato, alla pena di un anno di reclusione. Nei confronti del condannato è stata disposta l’espulsione con allontanamento dal territorio nazionale.

Sempre nell'ambito dei controlli, questa volta presso l'Ospedale di Cisanello, è stato fermato un altro soggetto. L'uomo, un macedone di 44 anni, dimissionario dal Pronto Soccorso, riferiva agli agenti di avere avuto poco prima un alterco con un suo connazionale, a causa del quale è dovuto ricorrere a cure sanitarie. Dal controllo esperito dagli agenti in banca dati, il soggetto è risultato destinatario di un mandato di cattura per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di lesioni commesse in danno ad un connazionale. Il soggetto, arrestato dalla Polizia, è stato tradotto presso il carcere Don Bosco.