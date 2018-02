Controlli nel campo nomadi a Santa Croce sull'Arno: imposto l'allontanamento

Controllo ieri pomeriggio, 5 febbraio, all'accampamento temporaneo di nomadi nella zona industriale di Santa Croce sull'Arno. Ad effettuarlo i Carabinieri di Santa Croce sull'Arno, insieme ai commilitoni di Ponte a Egola e Castelfranco di Sotto e ad agenti della Polizia Locale.

Diciotto le persone identificate.

A carico dei capifamiglia sono stati verificati diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Per questo i Carabinieri hanno richiesto alla Questura di Pisa l’immediata emissione di provvedimenti di foglio di via obbligatorio con rimpatrio. Il questore, concordando con le valutazioni espresse dall’Arma, ha immediatamente emesso i provvedimenti, notificati subito ai destinatari, che hanno pertanto il dovere di allontanarsi dal Comune di Santa Croce sull'Arno.