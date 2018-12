Controlli dei Carabinieri a San Miniato: due denunce, 800 identificati

I Carabinieri di San Miniato hanno eseguito nei giorni scorsi dei servizi straordinari di controllo del territorio, anche con una unità cinofila per il contrasto dello spaccio. Quasi 800 persone sono state identificate, con 29 perquisizioni personali e domiciliari. All'esito delle verifiche due sono state le persone denunciate, più altre segnalazioni all'Autorità Amministrativa.

I due denunciati in stato di libertà sono un 64enne di Altopascio ed un 34enne rumeno residente a Viareggio. Il primo è stato sorpreso dai militari di Santa Croce in possesso di bilancino di precisione e quattro dosi di cocaina; il secondo è stato controllato dai Carabinieri di Santa Maria a Monte mentre era alla guida di una macchina con carta di circolazione falsificata, così come la patente. I documenti sono stati sequestrati il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Tre i segnalati all'Autorità Amministrativa: un 30enne di Montecatini Terme, sorpreso nel Comune di Castelfranco di Sotto dal personale di San Miniato con 4,8 grammi di hashish; un 36enne di Pieve a Nievole (PT), sorpreso sempre a Castelfranco con 1,65 grammi 1,65 di cocaina; un 50enne senegalese residente a Montopoli sorpreso a piedi presso la stazione ferroviaria di San Miniato con 2,7 grammi di marijuana. Fra i provvedimenti richiesti alla Questura ci sono stati due fogli di via obbligatori dai Comuni di San Miniato e Montopoli in Val d'Arno.

Per quanto riguarda i controlli sul rispetto del codice della strada sono state elevate 24 sanzioni, ritirate due patenti e 5 carte di circolazione. In totale sono stati sottoposti a verifiche 635 automezzi.