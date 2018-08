Controlli serrati dei Carabinieri: arresti e droga sequestrata

Intenso lavoro di controllo da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, con il supporto determinante dei militari della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze. I servizi erano volti al contrasto alla microcriminalità, sia sul litorale pisano, sia nei centri urbani di maggiore rilievo, come, ad esempio, i capoluoghi delle Compagnie Carabinieri di Pontedera, San Miniato e Volterra.



Nel mese di luglio, normalmente connotato da grande flusso di persone, mezzi e risorse sulla costa, i Carabinieri hanno impiegato, nei servizi appositamente predisposti al contrasto dei fenomeni più incisivi, 329 militari, su 152 pattuglie compressive, oltre ai servizi di pronto intervento, svolti senza interruzione in tutti e quattro i capoluoghi. 61 il numero di persone arrestate d’iniziativa o in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Il numero complessivo di persone controllate sulla strada è di 407, di cui 34 accompagnate in caserma per la compiuta identificazione. 20 sono state le denunce in stato di libertà, 176 gli automezzi controllati, di cui 1 sequestrato.



In totale, inoltre, i Carabinieri hanno sequestrato 185 grammi di marijuana, 100 di cocaina e 5 di hashish, rinvenuti nel corso delle 46 perquisizioni personali e 3 veicolari effettuate nelle cinque settimane. Oltre alle denunce, 9 sono state le persone segnalate quali assuntori di stupefacenti alla Prefettura di Pisa.