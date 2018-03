Controlli in centro: denunciate sette persone

Sono sette le persone che sono state denunciate, in stato di libertà, dai Carabinieri di Pisa nell'ambito dei pattugliamenti effettuati nelle notti scorse nelle vie cittadine e dei centri vicini per prevenire e contrastare i furti commessi di recente in città.

Nel dettaglio si tratta di: un senegalese di 18 anni, trovato nei pressi di Piazza dei Cavalieri in possesso di 8 grammi di marijuana; 4 italiani, uno di 22 anni di San Giuliano Terme, e tre di Vecchiano (un 25enne un 50enne e un 52enne) sorpresi alla guida sotto l'effetto di alcol e droga; nello stesso contesto, anche un passeggero di 45 anni, trovato in possesso di 2 grammi di cocaina; un romeno di 44 anni, perché stava trasportando indebitamente circa 500 chili di materiale ferroso.

Inoltre, nel corso del pattugliamento delle zone limitrofe alla Stazione ferroviaria, sono stati rinvenuti 12 involucri contenenti 21 grammi di hashish.