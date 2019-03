Controlli in città: otto persone denunciate

Nottata di controlli quella appena trascorsa, tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo, per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Pisa.

Denunciato un albanese di 22 anni, sorpreso in via Matteotti alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica.

E ancora, denunciati un tunisino di 41 anni, controllato in piazza delle Vettovaglie e trovato in possesso di un coltello a serramanico; due moldavi, rispettivamente di 59 e 38 anni, sorpresi all’interno di un supermercato dopo aver rubato merce di vario genere; quattro persone, due italiani e due stranieri, per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio di 3 anni dal Comune di Pisa.