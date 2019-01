Sicurezza, controlli a tappeto in centro: chiusi 2 esercizi commerciali

Fine settimana di controlli nelle zone della movida notturna e della stazione ferroviaria per i carabinieri della Compagnia di Pisa, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d'intervento operativo e del 6° Battaglione carabinieri 'Toscana'.

Nel dettaglio i militari della Stazione di Pisa hanno rintracciato e arrestato un 18enne, tunisino, pregiudicato, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a seguito delle violazioni più volte accertate della misura del divieto di dimora nel Comune di Pisa, disposta dal giudice nel mese di ottobre scorso quando il giovane era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno rintracciato e denunciato a piede libero un altro 18enne tunisino, in quanto già destinatario di un ordine di espulsione. E' stato inoltre deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un italiano, pregiudicato, trovato alla guida del proprio mezzo in stato di ebbrezza alcolica.

Grazie ai militari di rinforzo della Compagnia di intervento operativo del 6° Battaglione 'Toscana', ai carabinieri del NAS di Livorno e al Nucleo cinofili di San Rossore, l'Arma ha effettuato 66 pattuglie, per un totale di 209 militari impiegati.

Complessivamente: