Sicurezza: dodici persone denunciate nel weekend

Intensa attività nel fine settimana appena trascorso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pisa, con impegnate tutte le stazioni dipendenti oltre che gli equipaggi del Nucleo Radiomobile. Sono state controllate oltre 100 autovetture e 134 persone. Il risultato è di 12 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per vari reati.

Un italiano di 36 anni è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, in quanto, controllato in Piazza Mazzini, è stato sorpreso con oltre 30 grammi hashish.

Un cittadino macedone 26enne è stato sorpreso in località Ospedaletto mentre, a bordo di un tre ruote, trasportava oltre 100 kg di materiale ferroso e altri rifiuti speciali senza le previste autorizzazioni. E’ stato denunciato ed il mezzo ed i materiali sono stati sequestrati.

Un ragazzo marocchino 18enne ed una giovane macedone di 15 anni sono stati denunciati per tentato furto aggravato ai danni di un’attività commerciale del centro, poiché sorpresi dopo aver forzato i dispositivi antitaccheggio di diversi capi di abbigliamento.

Durante i controlli alla circolazione stradale, sulle vie di grande comunicazione ed in particolare nelle ore notturne, sono state denunciate 7 persone, tutte italiane, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Un altro italiano 54enne è stato denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Pisa.