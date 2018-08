Controlli dei Carabinieri: in tre con la droga alla stazione

Buoni risultati conseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Pisa, con tutte le stazioni dipendenti, gli equipaggi del Nucleo Radiomobile, le Aliquote di Pronto Intervento e la Compagnia CIO del 6° Battaglione 'Toscana' di Firenze.

Nel corso di controlli eseguiti nella zona della stazione ferroviaria di Pisa Centrale sono stati denunciati all'autorità giudiziaria un italiano 26enne, trovato in possesso di 7 grammi di hashish e 2 di marijuana; un algerino 28enne, che alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi rapidamente, gettando a terra un involucro contenente 9 grammi di hashish; un nigeriano 33enne, sorpreso con 3 grammi di marijuana, e una donna italiana 37enne, trovata in possesso di un coltello a serramanico.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state inoltre deferite una persona per guida in stato di ebbrezza alcolica, due per aver guidato pur sprovviste di patente di guida poiché mai conseguita, una terza persona per aver esibito una patente di guida macedone palesemente falsa.