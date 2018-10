Controlli in centro e alla stazione: droga pronta per lo spaccio in Lungarno Mediceo

Lotta al degrado urbano, alla vendita di merce contraffatta e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguono i controlli in città dei Carabinieri della Compagnia di Pisa, coadiuvati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione 'Toscana', come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Angela Pagliuca.

Le zone maggiormente passate al setaccio nella giornata di ieri, giovedì 4 ottobre, sono state in particolare quelle del centro storico e della stazione ferroviaria.

Nel corso del servizio è stato arrestato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un cittadino tunisino, diciottenne, senza fissa dimora, pregiudicato, in quanto trovato in possesso, in Lungarno Mediceo, di nove dosi di cocaina, con peso complessivo di 4,4 grammi, e di quattro dosi di eroina, pari a 1,5 grammi. L’arrestato al momento del controllo si trovava in compagnia di un connazionale trovato anche lui in possesso di due dosi di cocaina, per un peso complessivo di grammi 0,9, e di una dose di hashish, pari a 0,3 grammi. Quest’ultimo è stato deferito in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sono state, inoltre, denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria altre sei persone:

un 44enne, italiano, pregiudicato, trovato alla guida della propria autovettura in possesso di una spranga in ferro, posta sotto sequestro;

una 18enne, italiana, pregiudicata, sorpresa nei pressi della stazione ferroviaria subito dopo aver commesso un furto con destrezza ai danni di un turista vietnamita;

due cittadini rumeni, rispettivamente di 47 e 19 anni, pregiudicati, sorpresi all’interno del supermercato Esselunga dopo aver rubato merce di vario genere;

due cittadini italiani, rispettivamente di 38 e 35 anni, pregiudicati, controllati a bordo di un mezzo in sosta e trovati in possesso di quattro dosi di cocaina, con peso complessivo pari a 3,7 grammi, e tre dosi di marijuana, pari a 3 grammi.

Sono stati poi controllati nei pressi dell’area monumentale di Piazza dei Miracoli e nel parcheggio adiacente a via di Vecchia Barbaricina 11 venditori ambulanti, stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Durante questi controlli sono state sequestrate a carico di ignoti 23 borse, 4 portafogli e 221 paia di occhiali da sole con marchio griffato contraffatto. I venditori, questa volta abusivi, alla vista dei militari si sono dati alla fuga.

I servizi da parte dei Carabinieri, grazie anche ai militari di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione 'Toscana' confermati dal Comando Generale dell’Arma per tutto il mese di ottobre, continueranno anche nei prossimi giorni.