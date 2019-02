Controlli dei Carabinieri: un arrestato per spaccio, poi 9 denunciati

E' stata una notte di controlli quella fra l'uno e il due febbraio per i Carabinieri di Pisa. I militari delle stazioni di centro, Porta a Mare, San Piero a Grado, Marina e Tirrenia, coadiuvati da un'unità cinofila antidroga del Nucleo di San Rossore, hanno perlustrato il territorio per contrastare fenomeni di spaccio e microcriminalità.

Nell'ambito del pattugliamenti è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un gambiano di 28 anni, sorpreso in via Consoli del Mare mentre cedeva ad un giovane del luogo due grammi di marijuana. Il consumatore è stato identificato e segnalato alla Prefettura. Altra droga alla perquisizione è stata trovata in possesso del 28enne: due grammi sempre di marijuana e 20 grammi di hashish.

Nel corso dello stesso servizio sono stati denunciati:

- un italiano 30enne, controllato a Vecchiano in Viale Mazzini e trovato in possesso di un coltello a serramanico;

- un italiano 24enne, sorpreso in via Del Brennero alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica;

- due senegalesi, rispettivamente di 20 e 22 anni, controllati Piazza Dei Cavalieri, per aver fornito agli operanti false generalità;

- due italiani e tre stranieri, tutti controllati in centro, per inosservanza del foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Pisa.