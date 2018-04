Controlli intensificati nelle vacanze di Pasqua: arrestate 9 persone

Una settimana intensa quella delle festività pasquali per l'Arma dei Carabinieri che a Pisa e provincia ha messo in campo un incremento sensibile delle attività preventive, fatte di pattuglie e di servizi mirati, anche in abiti civili, per garantire una maggiore sicurezza a tutta la cittadinanza, proprio nei giorni in cui consumatori, famiglie ed esercenti hanno necessità di maggiori controlli.

I risultati, per l’Arma della provincia di Pisa, sono stati più che soddisfacenti: a fronte di 466 pattuglie, con l’impiego di 927 militari, nei 7 giorni a cavallo delle festività, sono state arrestate 9 persone e denunciate altre 41, per vari reati. Sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga e 4 autoveicoli. Sono state infine elevate 65 sanzioni al Codice della Strada.