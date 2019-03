Trovati in possesso di droga: cinque persone nei guai

Controlli antidroga nell'ultima settimana da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di San Miniato, con il supporto di personale della Compagnia Intervento Operativo del Battaglione 'Toscana' e del Nucleo Cinofili di San Rossore.

Segnalate all'autorità amministrativa diverse persone.

Nel dettaglio due persone, un 34enne ed una 31enne, rispettivamente di Castelfranco di Sotto e di Altopascio, sono stati sorpresi a bordo di un'auto a Castelfranco di Sotto in possesso di circa 4 grammi di hashish.

Un 52enne, residente a Santa Maria a Monte, è stato trovato a bordo di un'auto a Santa Croce sull’Arno in possesso di 0,5 grammi di cocaina.

Infine, sempre alla guida di un'auto, è stato sorpreso un 42enne di Castelfranco di Sotto, che aveva con se' circa mezzo grammo di hashish.

A tutti i conducenti è stata ritirata la patente di guida.

Trovato in possesso di droga (aveva mezzo grammo di marijuana) un giovane di Palaia, segnalato anch'esso all'autorità amministrativa.

I Carabinieri, nell'ambito degli stessi controlli, hanno inoltre proposto alla Questura di Pisa per tre giovani rumene il provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di San Miniato; proposto alla stessa autorità il provvedimento dell’avviso orale per un 30enne residente nel comune di San Miniato; notificato il provvedimento del foglio di via obbligatorio per tre anni dai comuni di Peccioli, Terricciola e Palaia ad una 24enne peruviana residente a Firenze.

Per quanto riguarda infine i controlli stradali, complessivamente sono state elevate 18 violazioni al Codice della Strada; sottoposti a controllo circa 350 automezzi; identificate circa 400 persone; ritirate 3 patenti di guida; ritirata una carta di circolazione; sottoposto a fermo amministrativo un veicolo.