Controlli nel comprensorio del cuoio: spaccio e prostituzione nel mirino dei Carabinieri

Settimana di controlli intensi per i Carabinieri della Compagnia di San Miniato nella zona del comprensorio del cuoio.

325 sono stati gli automezzi controllati e 461 le persone; sono state elevate 21 contravvenzioni al codice della strada ed è stata ritirata una patente ad un giovane per possesso di una modica quantità di marijuana.

Inoltre a Castelfranco di Sotto, nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno identificato e sottoposto ad accurati controlli 20 persone. Sono stati sequestrati circa 3 grammi di eroina a un cittadino albanese, con la conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria;

A San Romano, nel comune di Montopoli Valdarno, per contrastare il fenomeno della prostituzione e del traffico di sostanze stupefacenti, i militari della locale Stazione Carabineri, del Nucleo Radiomobile di San Miniato, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno proceduto all’identificazione di diversi cittadini stranieri. Segnalato un giovane di nazionalità italiana all’autorità amministrativa per detenzione ai fini personali di una modica quantità di marijuana.

Notificati infine a carico di 2 persone, rispettivamente di San Miniato e Palaia, altrettanti provvedimenti amministrativi dell’avviso orale emessi dalla Questura di Pisa, nonché un foglio di via obbligatorio a carico di una persona di Santa Croce sull’Arno.