Controlli dei Carabinieri nella zona del Cuoio: 12 denunciati da inizio anno

I Carabinieri hanno eseguito, dall’inizio dell’anno a oggi, un'intensa attività preventiva nei territori di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno e Santa Maria a Monte. Sono state effettuate 143 pattuglie, con l’impiego di 317 militari.

L’azione è stata condotta per inibire il fenomeno dei furti in abitazione e in danno di attività commerciali, obiettivi particolarmente sensibili in questo primo periodo dell’anno. Nel dettaglio, oltre ai normali servizi preventivi distribuiti nel corso delle 24 ore, sono stati intensificate le attività di controllo nel tardo pomeriggio e in orario notturno, che hanno visto una copertura del territorio in queste fasce orarie con 60 pattuglie, per un totale di oltre 350 ore di servizio. Sono state complessivamente perseguite penalmente 12 persone, con la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per vari reati. Sono state controllate ed identificate 837 persone e, contestualmente, sono stati sottoposti a controllo 551 veicoli ed elevate 10 sanzioni al codice della strada.

Fra Peccioli, Palaia, Terricciola, Lajatico e Chianni, invece, durante lo stesso periodo, sono state effettuate 56 pattuglie, con l’impiego di 107 militari. Sei persone sono state perseguite penalmente con il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Nel complesso sono state controllate ed identificate 353 persone. Sono stati sottoposti a controllo 288 veicoli e 4 contravvenzioni elevate al codice della strada.