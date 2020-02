Trovato con la droga in centro, era irregolare in Italia: denunciato ed espulso

Serata di controlli in centro storico quella di ieri, 6 febbraio, da parte delle Forze dell'Ordine. Coordinati dalla Questura, gli agenti della Polizia, i militari dell'Arma, della Finanza e dell'Esercito, insieme alla Municipale, hanno in tutto identificato 47 persone e sottoposto a verifica 21 veicoli.

In questo contesto la Squadra Mobile ha denunciato un 31enne del Gambia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per la violazione delle norme sul soggiorno in Italia. Al momento del controllo l'uomo è stato trovato in possesso di 3,8 grammi di hashish e 1,9 di marijuana. Lo stupefacente è stato sequstrato, mentre il 31enne è stato trattenuto tutta la notte negli uffici della Questura e stamani è stato espulso dal territorio nazionale.