Eroina e cocaina in centro: arresti e denunce tra Vettovaglie e i lungarni

Due persone arrestate e altre 4 denunciate a piede libero. E' il risultato dei servizi straordinari anti malamovida effettuati ieri, 7 giugno, in centro storico dai Carabinieri di Pisa, coadiuvati da una squadra di personale di rinforzo inviata dal Comando Generale appartenente al 2° Battaglione 'Liguria'.

Più nel dettaglio i militari hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti un tunisino, 33enne, pregiudicato e senza fissa dimora, sorpreso in atteggiamenti sospetti nei pressi di piazza delle Vettovaglie. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 dosi di eroina e 14 dosi di cocaina e di 85 euro, provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, trattenuto nella camera di sicurezza, nella mattinata di oggi sarà condotto dinanzi al giudice per l’udienza con rito direttissimo. I Carabinieri hanno inoltre eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, nei confronti di un pregiudicato, italiano, 59enne, evaso dagli arresti domiciliari.

Nel corso dei controlli i militari hanno inoltre denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria altre quattro persone:

un 45enne, tunisino, pregiudicato, controllato nei pressi del Lungarno Mediceo e trovato in possesso di 14 grammi di eroina , suddivisa in dosi e di 70 euro, provento dell’attività illecita;

, suddivisa in dosi e di 70 euro, provento dell’attività illecita; tre persone deferite per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa

Nella seconda metà del mese di maggio complessivamente, con l’impiego di contingenti di rinforzo, sono stati ottenuti questi risultati:

sono state effettuate 53 pattuglie, per un impiego totale di 140 militari;

8 persone sono state arrestate per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti;

3 persone sono state deferite all’A.G. in stato di libertà per reati vari;

11 persone sono state accompagnate in caserma per l’identificazione;

130 persone e 20 auto controllate;

sequestrata un’arma bianca e 100 grammi di sostanza stupefacente.

Sono poi stati controllati, insieme ai Nas di Livorno, quattro esercizi pubblici nel centro cittadino, con 2 di questi che sono stati sanzionati. Sono infine state segnalate alla Prefettura 6 persone per assunzione di sostanze stupefacenti.