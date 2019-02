Controlli in centro nel weekend: in 7 segnalati come consumatori di droga

Durante il weekend appena trascorso, i militari della Guardia di Finanza di Pisa hanno eseguito i controlli del territorio intensificati, in particolare nelle zone della movida cittadina. Complessivamente sono state identificate 33 persone e controllati 16 veicoli. In 7 sono stati segnalati all'autorità prefettizia per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di vario tipo, in totale 15 grammi fra cocaina, hashish e marijuana.