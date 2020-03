Coronavirus, atteggiamenti confidenziali su una panchina: denunciata coppia di turisti

Una coppia di turisti, uno dei quali di origine francese ma residente in provincia di Pisa, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per non aver rispettato le disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus. I due, lei di origine statunitense, sono stati sorpresi in atteggiamenti confidenziali su una panchina nei pressi della basilica di San Domenico a Siena. La coppia si è giustificata dicendo di trovarsi in città per "motivi di lavoro", senza tuttavia specificare né l'impiego, né le comprovate esigenze lavorative. Pertanto visto che la loro presenza a Siena non era giustificata da nessun motivo plausibile, la coppia è stata denunciata.

